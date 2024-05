Radni powiatu gdańskiego złożyli ślubowanie i wybrali starostę gdańskiego. Został nim Jarosław Karnath

I sesja Rady Powiatu Gdańskiego kadencji 2024-2029

We wtorek 7 maja w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu Gdańskiego kadencji 2024-2029. Sesję otworzył i prowadził do wybrania przewodniczącego rady - najstarszy wiekiem radny. Był nim Tadeusz Wysocki. Każdy z wybranych w wyborach 7 kwietnia radnych złożył ślubowanie oraz otrzymał stosowne zaświadczenia. Na sali było 22 z 23 radnych, na sesji nieobecny był Karol Kardasiński. Następnie odbyły się tajne głosowania, by wyłonić przewodniczącego rady, jego zastępców, starostę, wicestarostę oraz zarząd powiatu gdańskiego.