Maturzysta z Łęgowa utknął w korku jadąc na egzamin maturalny. Pomogli strażnicy gminni

- Jakub miał być w szkole o godz. 8. Przyjechaliśmy tam o 8.15. Także na egzamin spokojnie zdążył - dodaje komendant. - Był bardzo zestresowany tą całą sytuacją, ale z tego, co nam mówił kierowca autobusu, to także wszyscy pasażerowie byli bardzo przejęci. Zadzwonił do mnie po godz. 9, żeby dopytać, czy się udało dojechać, bo pasażerowie go o to pytali. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. W końcu od tego jesteśmy. Nie tylko od mandatów. Jesteśmy dla mieszkańców właśnie i im staramy się pomagać.