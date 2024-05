Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Konkurs Polska Miss to coroczne wydarzenie, które skupia uwagę na poszukiwaniu najpiękniejszej Polki. Zanim dziewczyny przystąpią do rywalizacji o ten prestiżowy tytuł, muszą najpierw stanąć w regionalnych konkursach piękności. Spośród 34 finalistek walczących o tytuł Polskiej Miss Województwa Pomorskiego oraz 12 nastoletnich kandydatek, jury wyłoniło najpiękniejsze!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W trzech konkurencjach zmagali się uczestnicy Powiatowego Konkursu „Żuławy Gdańskie – Moja Mała Ojczyzna”. Dwie z nich to indywidualne "Barwy Żuław" i "Torba żuławska". Dzięki temu powstały piękne prace fotografie oraz plastyczne na torbach. Natomiast trzeciej kategorii szkoły drużynowo rywalizowały w konkursie piosenki i wiedzy. Konkurs odbył się po raz 19.

Motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala po tym, jak uderzył w tył dostawczego volkswagena. Wypadek miał miejsce w okolicy Kłobuczyna w gm. Kościerzyna.

Dwa zarzuty usłyszał zatrzymany mieszkanie powiatu kwidzyńskiego, który uciekał autem ulicami Pruszcza Gdańskiego. Jeden stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drugi namawianie osoby nieletniej do czynności seksualnych.

Lechia Gdańsk pewnie pokonała GKS Tychy 3:0 i zapewnienie sobie awansu do PKO Ekstraklasy jest już tylko formalnością! Bramki strzelili Kacper Sezonienko, Iwan Żelizko i Maksym Chłań. Biało-Zieloni czekali na wieści z Katowic, ale GKS rozbił Stal Rzeszów, a to oznacza, że Lechia na stuprocentowy awans musi poczekać do przyszłego weekendu.

Rozpoznajesz go? Policjanci z Pruszcza Gdańskiego szukają sprawcy kradzieży telefonu komórkowego z jednego ze sklepów w Pruszczu Gdańskim. Policjanci udostępniają wizerunek poszukiwanego mężczyzny.

W Galerii Kaloryfer w Cieplewie zagościła niezwykła wystawa "Ceramika w rozkwicie". Osiem pań, uczestniczek warsztatów w pracowni ceramiki przedstawiło swoje prace ceramiczne wykonane z różnych rodzajów gliny, w przeróżnych technikach i różnie zdobionych.