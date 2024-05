Atrakcje Pruszcza i gminy Pruszcz - trasy rowerowe. Rowerem z Pruszcza do Juszkowa

Trasa rowerowa z Pruszcza Gdańskiego do Juszkowa

OPIS TRASY:

Rzeka Radunia to nie tylko szlak elektrowni wodnych, ale również szlak kajakowy. Na terenie gminy wzdłuż rzeki umiejscowione są przystanie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą takie jak drewniane altany czy też pomosty pływające . Według mojej oceny najbardziej urokliwym miejscem do wypoczynku nad wodą jest przystań w Juszkowie.

- Wyruszamy z terenu Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim - opowiada Daniel Słoboda. - Mijamy elektrownię wodną Pruszcz I (jedyną na kanale rzeki Raduni) i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową prowadzącą wzdłuż kanału. Docieramy do mostu obok jazów kontrolujących dopływ wód Raduni do kanału. Przejeżdżamy przez most i dalej drogą szutrową prowadzącą obok rzeki Raduni (trasa Szlaku Bursztynowego - oznaczona kolorem żółtym) dojeżdżamy do barierek. Skręcamy w prawo. Drogą szutrową docieramy do Juszkowa.

Przejeżdżamy pod mostem obwodnicy Trójmiasta i ulicą Kasztanową, a później Raduńską docieramy do mostku nad Radunią. Za mostkiem skręcamy w prawo. Mijając po prawej elektrownię, wjeżdżamy na pieszo-rowerową promenadę prowadzącą do Centrum Rekreacji w Juszkowie. Po kilku chwilach docieramy do przystani kajakowej. Prowadząc rowery podjazdem, dochodzimy do wypożyczalni sprzętu.