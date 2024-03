Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wyjątkowe święto czeka Kaszubów i sympatyków tego regionu. W niedzielę 17 marca Dzień Jedności Kaszubów. Tym razem odbędzie się on w Kolbudach. Przygotowano wiele atrakcji. Sprawdźcie program.

Mężczyźnie, który posiadał ponad ćwierć kilograma narkotyków – mefedronu i haszyszu grozi do 10 lat więzienia. 44-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego część narkotyków miał przy sobie, a resztę ukrył w dziecięcej sukience w miejscu zamieszkania. Zatrzymany miał także prawie 40 tysięcy euro i ponad 5 tysięcy złotych.

Czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój na terenie Przywidza zatrzymali policjanci. Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu pieniądze, telefon komórkowy i słuchawki oraz w trakcie zdarzenia uderzyli go. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.

Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia!

19-latka, który ulicami Pruszcza Gdańskiego jechał ponad 100 km/h zatrzymali policjanci. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Ale to nie jedyne, co go spotkało.

W Kiezmarku na S7 doszło do wypadku. Zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Jedna osobo została poszkodowana.

Było głośno. Było smacznie. Było szybko i wściekle. Przede wszystkim jednak było wielu chętnych, by pomóc w zbiórce na operację Gabrysi z Różyn. W Skowarczu w niedzielę odbył się Wrak Race Pszczółki jedziemy dla Gabi z licytacjami, przejazdami, konkursami i mnóstwem innych atrakcji. Zobaczcie, co się działo!