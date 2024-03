W dziecięcej sukience ukrył narkotyki. 44-latek miał ponad ćwierć kilograma narkotyków i 40 tys. euro

Łącznie zabezpieczono ponad ćwierć kilograma mefedronu, co stanowi prawie 1300 pojedynczych porcji, 10 gramów haszyszu oraz 5 tabletek ecstasy. Oprócz narkotyków kryminalni zabezpieczyli także znalezione w mieszkaniu zatrzymanego pieniądze – prawie 40 tysięcy euro i ponad 5 tysięcy złotych.

- Kryminalni po dokładnym przeszukaniu znaleźli ukryte w dziecięcej sukience ponad 40 woreczków ze zbryloną substancją, podobną do tej, zabezpieczonej chwilę wcześniej przy zatrzymanym, słoik z zawartością zbrylonej substancji oraz woreczek z kilkoma tabletkami - dodaje rzecznik pruszczańskiej policji.

Policjanci udali się także do miejsca zamieszkania 44-latka.

- Już po chwili okazało się, że 44-latek posiada przy sobie narkotyki. Wstępny test potwierdził, że jest to mefedron - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Mężczyzna został zatrzymany.

Kryminalni z KPP Pruszcz Gdańsk i zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu gdańskiego może posiadać dużą ilość narkotyków. W tym tygodniu zatrzymali do kontroli samochód, którym przemieszczał się wspomniany wyżej mężczyzna.

Jak przekazuje policjant, środki odurzające trafiły do specjalistycznego badania , które potwierdziło przeprowadzone przez policjantów testy, określające rodzaj narkotyków. Zaś zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie 44-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających i wprowadzania ich do obrotu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.

Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, z kolei wprowadzanie do obrotu narkotyków zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.

CZYTAJ TAKŻE: Jechał ponad setką ulicami Pruszcza Gdańskiego. 19-latek stracił na 3 miesiące prawo jazdy

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!