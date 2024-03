Jechał ponad setką po ulicach Pruszcza Gdańskiego. 19-latka zatrzymali policjanci Danuta Strzelecka

19-latka, który ulicami Pruszcza Gdańskiego jechał ponad 100 km/h zatrzymali policjanci. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Ale to nie jedyne, co go spotkało.