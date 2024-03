Pojechali w Wrak Race Pszczółki dla Gabrysi. Było głośno, smacznie i z sercem!

Wrak Race Pszczółki dla Gabrysi

Tak jak zaplanowali, tak zrobil i. W niedzielę na terenie dawnej żwirowni odbył się Wrak Race Pszczółki jedziemy dla Gabrysi . W akcję, by pomóc rodzinie 9-latki zebrać prawie 1 milion złotych na pilną operację nóg , włączyło się mnóstwo osób. Nad wszystkim czuwał Komitet Społeczny Gabi.

- Składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Wrak Race Pszczółki jedziemy dla GABI, a tym samym wsparli zbiórkę - mówi Wiesława Danielczyk z Komitetu Społecznego Gabi. - Kochani uczestnicy - drodzy kibice, to dzięki Waszemu uczestnictwu i hojność robimy kolejny krok ku ratowaniu i przywracaniu sprawności Gabrysi. Wasze serca są otwarte na los drugiej osoby, a to się w życiu liczy najbardziej. Pomagajmy sobie, a świat będzie lepszy.

Jak dodają organizatorzy, impreza była wspaniała Pogoda i publiczność dopisała. Hojność ludzi, którzy przyszli ogromna.

- Wszystko, co mieliśmy do jedzenia się sprzedało - mówią członkowie komitetu. - Licytacje Super. Atrakcją Hobby horse spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wrakowcy to wielka RODZINA, wielki Szacunek dla Nich.