Wypadek drogowy z udziałem pieszego w Wiślince. 27-latek trafił do szpitala

Wypadek z pieszym w Wiślince

Apel policjantów o zachowanie ostrożności

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności.

Kierujący powinni skupiać uwagę na tym, co dzieje się na drodze i dostosować prędkość do warunków - przypomina policjant. - Oczywiście piesi również są zobowiązani do przestrzegania przepisów i należy podkreślić, że od tych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy ich własne bezpieczeństwo. Mundurowi przypominają, że stosowanie elementów odblaskowych pozwala kierującym dostrzec pieszego z daleka. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i zachowania zdrowego rozsądku mówią też o tym, żeby nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejście dla pieszych.