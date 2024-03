Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dzieła Marca Chagalla można podziwiać w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. W piątek, 8 marca odbyło się otwarcie wystawy, na której znajdują się litografie mistrza - rysunki do Biblii, inspirowane podróżą do Ziemi Świętej.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Relikwie św. Wojciecha przybyły do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim. W czwartek wierni wzięli udział w mszy świętej. W piątek wieczorem relikwie przybyły do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. To część przygotowań do obchodów 100-lecia powołania Archidiecezji, które wierni będą świętować w 2025 roku.