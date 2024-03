Loteria PIT w Pruszczu Gdańskim wystartowała. Do wygrania hybrydowe auto i 5 tys. zł

Loteria PIT w Pruszczu Gdańskim

To już piąta edycja Loterii PIT w Pruszczu Gdańskim. Pierwsza miała miejsce w 2020 roku i udział w niej wzięło 3015 osób, z czego 213 zadeklarowało, że rozlicza się w Pruszczu Gdańskim po raz pierwszy. W kolejnych latach rosła liczba uczestników. W 2023 roku było to już 5114 mieszkańców, w tym po raz pierwszy w naszym mieście rozliczyły się 372 osoby. Mimo że chętnych przybywa, nadal jest to akcja, w której szansa na wygraną jest statystycznie ogromna.

W ostatnich edycjach główne nagrody trafiły: w 2020 roku do pana Maksymiliana, w 2021 roku do pani Kamili, w 2022 roku do pana Dariusza, a w 2023 roku do pana Pawła. Kto wygra w roku 2024? Jedno jest pewne - żeby wygrać, trzeba się zgłosić. Rozliczając podatek PIT jako mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego możesz wygrać hybrydowe auto lub 5 000 zł. ! Od 1 marca 2024 r. na stronie www.pitwpruszczu.pl znajdziesz krótki formularz rejestracyjny, po jego wypełnieniu otrzymasz swój osobisty numer loteryjny.