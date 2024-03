18-letni Maciek potrzebuje pilnie przeszczepu szpiku. Podczas Dnia Dawcy szpiku można się zarejestrować w bazie Danuta Strzelecka

Maciek dopiero co skończył 18 lat. Jest uczniem 4. klasy I LO w Gdańsku. Ma wiele marzeń. Jednym z nich, o którego spełnienie teraz zabiega - jest, by znalazł się dawca szpiku dla niego i by mógł wyzdrowieć. Z pomocą Maćkowi przychodzą mieszkańcy gminy i organizują 9 marca w Straszynie Dzień Dawcy szpiku. Można przyjść zarejestrować się. Być może to właśnie Ty możesz pomóc Maćkowi wyzdrowieć. Zobacz, jak zostać dawcą szpiku.