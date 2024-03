Wkrótce premiera gry Spy Guy Pomorskie. Wytrop Smętka - kaszubskiego diabła i odkryj tajemnice Pomorza

Premiera gry Spy Guy Pomorskie

Jest wersja sopocka, francuska, niemiecka , a nawet amerykańska. Teraz przyszła pora na regionalną wersję pozwalającą poznać historię, kulturę i przyrodę w naszym województwie. Spy Guy to gra planszowa stworzona w gdyńskiej firmie Trefl i nawiązuje do popularnego serialu animowanego „Rodzina Treflików” . W sierpniu 2023 r. pojawiła się pierwsza edycja miejska Spy Guy, w której Treflikowo zamieniło się w Sopot.

Na czym polega gra Spy Guy Pomorskie?

- W przypadku Pomorza złoczyńca zmienia się w Smętka, kaszubskiego diabła, który wyruszył w trasę po całym województwie pomorskim, by psocić i utrudniać życie mieszkańcom. Na pomoc rusza więc superdetektyw Spy Guy, przed którym nikt nie ucieknie – informuje Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Planszę stanowi umowna mapa województwa pomorskiego, na której znajdują się różne miejsca związane z naszym regionem. Przede wszystkim są to najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne, m.in. Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, wieża widokowa w Wieżycy, Teatr Muzyczny w Gdyni, molo w Sopocie, Stocznia Gdańska, katedra w Pelplinie, Most Tczewski, zamek krzyżacki w Malborku czy żuławski dom podcieniowy.

Gracze muszą wytropić Smętka - kaszuskiego diabła Jacek Sowa/UMWP

Oficjalna premiera gry odbędzie się podczas tegorocznego Dnia Jedności Kaszubów 17 marca w Kolbudach podczas świętowania Dnia Jedności Kaszubów w Kolbudach. Specjalnie na tę okazję zostanie ułożona giga wersja planszówki o powierzchni 10 m kw, by w pogoni za Smętkiem mogły zmierzyć się całe zespoły chętnych osób. Tego samego dnia swoją premierę będzie miała też wersja mobilna gry dostępna w Google Play w aplikacji Spy Guy Hidden Objects.