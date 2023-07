Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Pruszcz Gdański, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Trzeciego dnia Open'era frekwencja naprawdę dopisała. Tłumy widać było na niemal każdym koncercie, a pod stoiskami zaczęły tworzyć się kolejki. Najprawdopodobniej miał na to wpływ line-up, który tego dnia zrzeszył nie tylko fanów nowych twórców, ale również miłośników klasycznego rocka.

Arctic Monkeys to jeden z tych koncertów, na który czekała większość festiwalowiczów. Doskonale widać to było po frekwencji dnia trzeciego, która była dużo lepsza, niż w dniach poprzednich. Alex Turner z zespołem nie zawiedli i zagrali swoje największe hity przeplatane z nowościami ostatnich płyt.

Dzięki mobilizacji wielu osób, w szczególności mieszkańców przystanek w Mokrym Dworze w gminie Pruszcz Gdański zmienił swoje oblicze. Nabrał żuławskiego charakteru. Wszystko to w ramach projektu „Kierunek - Kulturalne Żuławy”.

Dzień drugi tegorocznego Open'era to z pewnością moment świetności Tent Stage - czyli mniejszej sceny, na której pojawiają się artyści, którzy mogą zgromadzić stosunkowo niewielką ilość fanów. Jak się jednak okazało, założenie to było zupełnie mylne w przypadku Mroza.

Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

Malownicze Lasy Otomińskie z terenem dawnej kopalni bursztynu - to propozycja na rowerowę, ale i pieszą eskapadę. Start z przedmieść Gdańska. Meta w tym samym miejscu. Do pokonania 8 lub 13-18 kilometrów w zależności od wybranego wariantu szlaku.

Czwartek to kolejny dzień Open'era w Gdyni. Pierwsze koncerty już za nami, a pogoda dopisuje. Festiwalowicze tłumnie zebrali się pod sceną obejrzeć występy na mniejszych scenach, bo to właśnie na nich wybrzmiały pierwsze nuty drugiego dnia imprezy. Dziś zdecydowanie rządzi Tent Stage, na którym Mrozu zgromadził prawdziwe tłumy.

Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!

Oficjalnie rozpoczął się Open'er Festival 2023. Na terenie festiwalu znajduje się kilka scen, na których symultanicznie odbywają się koncerty. Najważniejszą z nich pozostaje jednak Main Stage, czyli scena główna. To tam koncertują headlinerzy - główne gwiazdy imprezy. W środę 28 czerwca rozpoczęła się kolejna - dwudziesta już edycja Open'er Festival. Sprawdźcie naszą relację na żywo!