Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Pruszcz Gdański, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

W jednym ze sklepów na Rotmance w gm. Pruszcz Gdański doszło do kradzieży. Policjanci publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą. Rozpoznajesz go? Policjanci szukają tego mężczyzny.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w gminie Cedry Wielkie odbędą się 1 marca w Giemlicach. W ten dzień odbędzie się msza święta, będzie można także obejrzeć wystawę IPN.

Pruszczańscy policjanci i celnicy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 12 automatów do gier hazardowych o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Nielegalne automaty znajdowały się na terenie Pruszcza Gdańskiego i Pszczółek. Policjanci przypominają, że za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Co to były za emocje! Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Była okazja do wykazania się wiedzą i sprawnością oraz do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Zajrzyjcie do naszej relacji.