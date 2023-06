Przegląd tygodnia z 11.06.2023 w Pruszczu Gdańskim. Najważniejsze wydarzenia od 4.06 do 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dom położony na działce w bliskim sąsiedztwie lasu to rzecz, która kusi niejednego z nas. Skusiliśmy się i my, by sprawdzić, ile trzeba za niego zapłacić. Oto najtańsze domy pod lasem na sprzedaż na Pomorzu. Sprawdź, ile kosztują i jak wyglądają.

Historia portu w Błotniku nie jest długa, liczy zaledwie 11 lat. Jednak jest to obecnie ważna część Pętli Żuławskiej, drogi wodnej o długości 303 km. Przybywają tu żeglarze z całego kraju. Są tu szkółki żeglarskie i regaty smoczych łodzi.

Mają ogromny talent i kochają swoje miasto. Widać to na wszystkich pracach. W środę 7 czerwca w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim odbył się wernisaż wystawy malarstwa i rysunku twórców pruszczańskiego oddziału Uniwersytetu III Wieku. Przez trzy tygodnie można oglądać ponad 40 prac prezentujących miasto.

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!