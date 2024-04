Akcja "Czysta rzeka" w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy sprzątali Radunię z brzegu i z wody Danuta Strzelecka

Mimo że pogoda nie sprzyjała, na akcję sprzątania Raduni w Pruszczu Gdańskim przybyło ponad trzydziestu chętnych. Po zaopatrzeniu w rękawiczki, worki ruszyli dziarsko do pracy. W ramach akcji "Czysta rzeka - wspólnie dla Raduni" do posprzątania mieli odcinek Raduni od ulicy Zastawnej do Cukrowni. Choć optymistycznie myśleli, że worki tak szybko się nie zapełnią, pierwsze kroki nad rzeką pokazały, że będzie ich całkiem sporo.