O Rany, Tulipany w Błotniku! Tulipanowy ogród już działa. Można rwać tulipany i tworzyć własne bukiety

Tulipanowy ogród w Błotniku już działa! Czwarta edycja "O Rany, Tulipany" w tym roku szybciej wystartowała, a to za sprawą przyrody, która sprawiła, że tulipany już rozkwitają. Tu można zobaczyć niesamowite odmiany tych pięknych kwiatów oraz stworzyć swój własny multikolorowy bukiet. "W tym roku hitem są dwukolorowe odmiany" - mówią założycielki ogrodu.

O Rany, Tulipany w Błotniku w gm. Cedry Wielkie

Niesamowity tulipanowy ogród "O Rany, Tulipany" w Błotniku czeka już na odwiedzających. W tym roku otworzono go szybciej o dwa tygodnie, by chętni mogli już podziwiać i zrywać te kolorowe kwiaty. Ogród tak jak w poprzednim roku zlokalizowany jest przy marinie Błotnik w gminie Cedry Wielkie. To niecałe 30 km od ścisłego centrum Gdańska. Tulipanowy ogród to dzieło Anny van der Burg-Czekała oraz Marioli i Tomasza Luzar. Tegoroczna akcja "O Rany, Tulipany" odbywa się już po raz czwarty.

- Pogoda zdecydowała, że nasz ogród został otwarty wcześniej niż zwykle - mówi Anna van der Burg-Czekała. - Działamy już od weekendu 13-14 kwietnia. Przy takiej aurze, jak jest obecnie, ogród powinien wytrzymać do początku maja. Część tulipanów kwitnie już teraz, część jest w pąkach. To będzie się to stopniowo otwierało, więc jesteśmy dobrej myśli, że na początku maja jeszcze tulipany będą.

Wstęp do tulipanowego ogrodu kosztuje 10 zł. W tej cenie są trzy tulipany. Każdy kolejny tulipan kosztuje 2 zł. Dzieci wchodzą bezpłatnie. Ogród działa codziennie w dni powszechne od 10 do 20, w weekendy od 9 do 20. W tym roku w tulipanowym ogrodzie jest kilkanaście odmian tulipanów. Takie główne to są Red Princess, Orange Princess - to są takie podwójne, trochę pigwoniowe, są także Princess Irene, Pretty Princess, Purple Prince, White Prince, Rococo.

- Mamy takie odmiany, które były w ubiegłym sezonie, ale też zupełnie nowe - dodaje Anna van der Burg-Czekała. - Dobieramy je pod kątem tego, co się może odwiedzającym podobać. W tym roku takim hitem są te odmiany podwójne i dwubarwne. Jedne są o zabarwieniu fioletowym, drugie - pomarańczowym z takimi płomieniami. Zarówno te, jak i inne odmiany świetnie się prezentują w bukietach.

Ogród będzie otwarty tylko dwa - trzy tygodnie. Wszystko jest uzależnione od pogody. To niepowtarzalna okazja, by samemu zerwać sobie kwiaty i stworzyć własny bukiet. Można także wybrać się na sesję fotograficzną czy choćby po to, aby podziwiać różnorodność odmian rosnących tu tulipanów. Na stronie www.oranytulipany.pl można znaleźć więcej informacji o ogrodzie. Są tam również informacje, jak przygotować się do wizyty w ogrodzie oraz jak prawidłowo zrywać tulipany. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

