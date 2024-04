Kamil Prabucki autor książki „Do czorta” spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Trąbkach Wielkich Danuta Strzelecka

Lektor, pisarz, autor podkastów oraz materiałów satyrycznych - Kamil Prabucki spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Trąbkach Wielkich, by opowiedzieć o swojej najnowszej książce "Do czorta". To książka komediowo-przygodowa, z pogranicza fantastyki i realizmu magicznego. "Spotkanie było bardzo inspirujące" - mówią jego uczestnicy.