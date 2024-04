Droga łącząca Pruszcz Gdański z Cieplewem gotowa! Kierowcy mogą już nią jeździć Danuta Strzelecka

Kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną drogą łączącą Pruszcz Gdański z Cieplewem FB/Janusz Wróbel Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną drogą z Pruszcza Gdańskiego do Cieplewa. Po ponad roku zakończono i inwestycję i oddano drogę do użytku. To dobra wiadomość dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i gminy Pruszcz Gdański.