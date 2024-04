Tak było na Biesiadzie Literackiej. Czytelnicy spotkali się w bibliotece w Pruszczu z Tomaszem Piątkiem

Biesiada Literacka z Tomaszem Piątkiem

W sobotę, 13 kwietniaw Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie z Tomaszem Piątkiem, pisarzem, publicystą i dziennikarzem śledczym. Piątek to dziennikarz „Gazety Wyborczej”, współpracujący również z radiem „TOK FM”. Zadebiutował w 2002 roku głośną powieścią „Heroina”. Inna powieść – „Pałac Ostrogskich” była nominowana do „Nagrody Literackiej Nike”, a „Wąż w kaplicy” do „Paszportu Polityki”. Dzięki jego analizom, a także godzinom spędzonym w IPN, Bibliotece Narodowej i Archiwum Akt Nowych, oraz dzięki rozmowom ze świadkami historii, na przestrzeni lat powstał cykl wydawniczy.