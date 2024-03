Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 29.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak udekorować dom na Wielkanoc? Zobaczcie te wyjątkowe wianki!”?

Prasówka Pruszcz Gdański 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak udekorować dom na Wielkanoc? Zobaczcie te wyjątkowe wianki! Wielkanoc to niezwykle radosne święto, dlatego też warto odrobinę tej cudownej atmosfery wprowadzić do swoich domów za pomocą dekoracji. Wianki, palmy, zające - doskonale sprawdzą się jako ozdoby stołów, drzwi, czy ogrodów. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie zachwycające dekoracje na Wielkanoc.

📢 Szokujący film policji z pomorskich dróg. Milimetry od tragedii Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim opublikowali szokujący film, na którym widać liczne przewinienia kierowców. W wielu tych przypadkach brakowało milimetrów do prawdziwych tragedii. Działanie to wpisuje się w akcję pn. Stop Agresji Drogowej, w ramach której możemy przesyłać nasze materiały.

📢 Młodzi i starsi ochotnicy z OSP Przywidz sadzili las. W kilka godzin posadzili 900 jodeł! Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z ochotnikami OSP Przywidz sadziła las. W kilka godzin posadzono 900 jodeł!

Prasówka 29.03 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Porzucone odpady w lesie w Otominie. Taki widok zastali leśnicy Śmieci i porzucone odpady w lesie powoduje frustrację i żal, zwłaszcza jeśli to dopiero co był Dzień Lasów i Dzień Wiosny. W ostatnich dniach w lesie w Otominie leśnicy z Nadleśnictwa Kolbudy zastali podrzucone odpady. Straż Leśna działa już w celu ustalenia i ukarania sprawców. Leśnicy apelują - nie śmieć, a gdy widzisz śmieci, zgłoś nam to!

📢 Zobaczyłeś taki komunikat w Messengerze? Zobacz, co należy zrobić. Kod PIN do historii wiadomości Messenger rozpoczął wprowadzanie nowej funkcji, która ma zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Osoby korzystające z komunikatora zaczęły otrzymywać żądania zdefiniowania kodu PIN do historii wiadomości i wiele osób nie wie, co z tym zrobić i czy nie jest to jakaś próba oszustwa. Zobacz, jak wygląda komunikat oraz co z nim zrobić. 📢 Zabytkowy kościół w Lublewie Gdańskim z dotacją gminy. Zabezpieczą jeden z najcenniejszych zabytków Jeden z najcenniejszych zabytków gminy Kolbudy - kościół w Lublewie Gdańskim doczeka się prac zabezpieczających. Kolbudzki samorząd przeznaczy na ten cel gminne środki.

