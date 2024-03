Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 27.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dwa pierwsze nowoczesne pociągi zakupione dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich dla regionów ruszają w trasę. Wśród pasażerów pierwszego kursu do Pruszcza Gd. były m. in. dzieci z gdańskiego przedszkola nr 2, osoby z niepełnosprawnością na wózkach i rowerzyści.

Nie dość, że spowodował wypadek kierując samochodem w stanie nietrzeźwym, to na dodatek naruszył nietykalność policjanta oraz go znieważył podczas zatrzymania. Zatrzymany przez policjantów z Kolbud 38-latek – usłyszał już zarzuty.

Mistrzowie wiedzy o książkach są wśród nas. Udowodnili to uczniowie ze szkół z Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego biorąc udział w konkursie czytelniczym "Z książką na ty".

Sernik królewski to prawdziwy rarytas. Kruche, kakaowe ciasto z tradycyjną masą serową i kakaową kruszonką smakuje wyśmienicie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten wypiek. Z pewnością się uda i posmakuje każdemu. Wypróbuj przepis na sernik królewski.

Wody w Jeziorze Otomińskim (gm. Kolbudy) ubywa. Widać to gołym okiem, a więc nikt temu nie zaprzecza. Różnice zaczynają się w ocenie, kto (albo co) za to odpowiada. Kilkudziesięciu mieszkańców i wędkarze obarczają za ten stan rzeczy leśników, którzy wybudowali w pobliskim lesie zbiornik retencyjny odcinający zasilanie akwenu. Leśnicy się z tym nie zgadzają, a Wody Polskie zajmują pośrednie stanowisko.