Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pruszczańscy parafianie pożegnali proboszcza ks. Stanisława Ładę. Były podziękowania, łzy i kwiaty |WIDEO”?

Przegląd czerwca 2024 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pruszczańscy parafianie pożegnali proboszcza ks. Stanisława Ładę. Były podziękowania, łzy i kwiaty |WIDEO Były podziękowania, kwiaty, upominki oraz ... łzy. Parafianie z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim uroczyście pożegnali swojego wieloletniego proboszcza księdza Stanisława Ładę. Wzruszenia nie krył także ksiądz Łada. 📢 Danuta Stenka w Pruszczu Gdańskim. Pruszczanie tłumnie przybyli na spotkanie z aktorką | WIDEO Biblioteka w Pruszczu Gdańskim niemal pękała w szwach na spotkaniu z Danutą Stenką. Biesiada Literacka oprócz rozmowy z aktorką o filmie, teatrze i życiu, miała także inne akcenty. Aktorka została uhonorowana przez Fundację "Abel" Ambasador Pokoju za swoje działania na rzecz pokoju. Usłyszała także wiersz napisany specjalnie dla niej po kaszubsku i kilka piosenek.

📢 Koncert Sary James w Pruszczu Gdańskim. Piosenkarka podbiła serca fanów! | WIDEO To był koncert marzeń wielu młodych pruszczan i nie tylko! Sara James zaśpiewała w Pruszczu Gdańskim. Koncert odbył się na rozpoczęcie Faktorii Kultury. Zobaczcie, co się działo.

Prasówka lipiec Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jedna z nich założy na głowę koronę Miss Polski 2024. Zobaczcie piękne kandydatki Do wielkiego Finału Miss Polski 2024 pozostało już niewiele czasu, a finalistki każdego dnia intensywnie przygotowują się do występów pod czujnym okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Pomimo napiętego harmonogramu, dziewczyny znalazły chwilę, aby odkryć uroki województwa małopolskiego, szczególnie Krynicy-Zdroju, gdzie od kilku dni przebywają. To magiczne miejsce, które będą miały okazję lepiej poznać, stanowi idealne tło dla ich ostatnich przygotowań przed wielkim wydarzeniem.

📢 Na festynie parafialnym przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu tłumy mieszkańców. Była loteria, zwiedzanie wieży Loteria fantowa, dobra kuchnia, zawody kajakowe dla rodzin, zwiedzanie kościoła z przewodnikiem, wejście na wieżę świątyni to tylko niektóre atrakcje, które miały miejsce podczas XXXI Festynu Parafialnego w Pruszczu Gdańskim, który odbył się przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Były atrakcje dla dorosłych i dzieci. A na finał losowanie nagród - roweru i wycieczki do Rzymu. 📢 Kolejne nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczyli policjanci i celnicy w Pruszczu Gdańskim To już kolejna akcja pruszczańskich policjantów i funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Po raz kolejny w ostatnim czasie zabezpieczyli oni w Pruszczu Gdańskim automaty do gier hazardowych oraz pieniądze. Dwóch mężczyzn, którzy pracowali w lokalu, usłyszało już zarzuty od funkcjonariuszy PUCS organizowania gier hazardowych wbrew przepisom ustawy. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

📢 Zobacz domy nad jeziorem w woj. pomorskim. Za takie widoki trzeba sporo zapłacić Wiele osób marzy o posiadaniu domu nad jeziorem, gdzie codziennie można cieszyć się spokojem, pięknymi widokami i bliskością natury. Wyobraźnia często podsuwa obrazy porannej kawy na tarasie z widokiem na taflę wody, letnich dni spędzanych na plaży czy wieczorów przy ognisku. Domy z linią brzegową jeziora to dość rzadkie nieruchomości. Jest jednak kilkanaście ogłoszeń tego typu domów w woj. pomorskim. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Tajemnicza posiadłość w środku lasu. Została porzucona lata temu. Na początku ludzie bali się tego miejsca Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Pruszczu Gdańskim. Uczniowie "trójki" odebrali świadectwa i nagrody|WIDEO Uczniowie pruszczańskiej "trójki" podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego odebrali świadectwa. Były podziękowania oraz wyróżnienia i upominki za najlepsze wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia. 📢 Cenne znaleziska sprzed 2 tys. lat odkryto na terenie Cukrowni w Pruszczu Gd. Zobacz te artefakty! Zapinki z brązu, kolia z paciorków szklanych i bursztynowych, bransolety żmijowate i zapinki z brązu sprzed 2 tysięcy lat to tylko niektóre z artefaktów znalezionych na terenie Cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Prace archeologiczne trwają tutaj od półtora roku. Inwestor, NDI Development, badania zlecił specjalistom z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Naukowcy odkryli obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich i tym samym potwierdzili bytność ludzi na tym terenie już 2 tysiące lat temu!

📢 Puchar Świata dla zawodnika pruszczańskiej Watahy. Mistrzostwa w Budapeszcie były emocjonujące! Klub Sportowy Wataha z Pruszcza Gdańskiego ma powody do dumy. W Mistrzostwach Świata w Budapeszcie ich zawodnik Bartek Śleszyński zdobył Puchar Świata! Z kolei Nikodem Kucharski zdobył brązowy medal.

