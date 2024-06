Wypadek w Pruszczu Gdańskim. Samochód najechał na mężczyznę na przejściu dla pieszych. Pieszy w szpitalu

Wypadek w Pruszczu Gdańskim

Do wypadku na ulicach Pruszcza Gdańskiego doszło we wtorek,25 czerwca po godzinie 19. Patrol drogówki, który udał się na miejsce, zabezpieczył je i wstępnie ustalił jego przebieg.

Apel policjantów

Po raz kolejny policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności.

- Kierujący powinni skupiać uwagę na tym, co dzieje się na drodze i dostosować prędkość do warunków - mówi policjant. - Oczywiście piesi również są zobowiązani do przestrzegania przepisów i należy podkreślić, że od tych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy ich własne bezpieczeństwo.