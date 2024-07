Kradzież roweru w Borkowie. Złodziej zatrzymany na gorącym uczynku. 17-latkowi grozi do 5 lat

Kradzież roweru w Borkowie w gm. Pruszcz Gdański

Pod koniec ubiegłego tygodnia spod jednego ze sklepów na terenie miejscowości Borkowo w gminie Pruszcz Gdański doszło do kradzieży roweru. Jak informuje policja, niepełnoletni użytkownik pojazdu w momencie, gdy zauważył, że rower został skradziony, natychmiast zadzwonił do swojego ojca, który to powiadomił policję. Mężczyzna dokładnie opisał wygląd pojazdu i stwierdził, że kilka minut wcześniej widział, jak ktoś przemieszcza się podobnym rowerem.