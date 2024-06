Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To był koncert marzeń wielu młodych pruszczan i nie tylko! Sara James zaśpiewała w Pruszczu Gdańskim. Koncert odbył się na rozpoczęcie Faktorii Kultury. Zobaczcie, co się działo.

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Julia Zawistowska zdobyła tytuł Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024. Reprezentantka Białegostoku zyskała najwięcej głosów w SMS-owym głosowaniu.

Do wielkiego Finału Miss Polski 2024 pozostało już niewiele czasu, a finalistki każdego dnia intensywnie przygotowują się do występów pod czujnym okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Pomimo napiętego harmonogramu, dziewczyny znalazły chwilę, aby odkryć uroki województwa małopolskiego, szczególnie Krynicy-Zdroju, gdzie od kilku dni przebywają. To magiczne miejsce, które będą miały okazję lepiej poznać, stanowi idealne tło dla ich ostatnich przygotowań przed wielkim wydarzeniem.