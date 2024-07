Tak tworzono placówki oświatowo-wychowawcze w Wolnym Mieście Gdańsku. Szkoła i ochronka w Trąbkach Wielkich

W tym roku przypada 90. rocznica powstania polskich placówek oświatowo-wychowawczych Macierzy Szkolnej w Trąbkach Wielkich. O tym, kto je tworzył, kto w nich uczył i jak ważne to były miejsca dla społeczności polskiej, opowiedział nam regionalista i autor książek o historii regionu Dariusz Dolatowski.

Szkoły polskie i edukacja w Wolnym Mieście Gdańsku

15 listopada 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Palącym problemem tamtych dni stało się zapewnienie opieki wychowawczej i oświatowej dzieciom pochodzącym z je zamieszkujących polskich rodzin i narażonych na dyskryminację i germanizację. - Zadanie zapewnienia polskiej ludności opieki wychowawczo-oświatowej realizowała głównie Gmina Polska w Wolnym Mieście Gdańsku i Macierz Szkolna - mówi Dariusz Dolatowski. - Podstawę prawną dla niej stanowił traktat wersalski, konwencja paryska, umowa warszawska i ustawa o nauczaniu polskiej mniejszości narodowej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i instrukcjami oraz późniejsza umowa polsko-gdańska. Dokumenty te zobowiązywały władze Wolnego Miasta Gdańska do zakładania i utrzymywania publicznych szkół podstawowych tzw. senackich, ewentualnie w zależności od liczby zgłoszonych uczniów klas (oddziałów) z polskim językiem nauczania lub kursu języka polskiego i nauki religii w języku polskim.

- Taka polska klasa w publicznej szkole powstała w Trąbkach Wielkich w 1922 roku, ale był w niej bardzo niski poziom nauczania prowadzonego przez niewykwalifikowaną kadrę oparty o niemiecki program nauczania. Prócz tego nauczyciele zabraniali uczniom prowadzenia rozmów po polsku na przerwach. Brak było też polskiego przedszkola (ochronki), co powodowało to, że dzieci zmuszone były do uczęszczania do ochronki niemieckiej lub pozostawania w domu.

Ochronka w domu rzeźnika

W 1929 roku w Trąbkach Wielkich otwarto bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych, a zarząd Macierzy Szkolnej rozpoczął działania przygotowawcze mające na celu rozszerzenie sieci ochronek polskich istniejących na obszarze Wolnego Miasta Gdańska i zorganizowanych przez Okręgową Radę Opiekuńczą. - Ochronka miała być umiejscowiona w zakupionym przez Macierz budynku należącym do rzeźnika i handlarza Maxa Starosty i jego żony Johanny, którzy wyprowadzali się do Gdańska - opowiada regionalista i autor książek. - Za posesję Macierz zapłaciła Starostom pozostawiającym jedno mieszkanie składające się z dwóch pokoi z kuchnią kwotę 17 500 guldenów. Notarialna umowa kupna posesji wymagała jeszcze zatwierdzenia przez Senat Gdański, który odmówił zezwolenia na przewłaszczenie bez podania przyczyny. Po odmowie przewłaszczenia Macierz Szkolna zawarła z Johanną Starostą umowę dzierżawną wchodząc tym samym 22 listopada 1929 roku oficjalnie w użytkowanie posesji.

Spory z Senatem gdańskim i starania o polską szkołę

Po przeprowadzeniu niezbędnej adaptacji pomieszczeń, 1 lutego 1930 nastąpiło otwarcie ochronki dla 30 dzieci. Kierowniczką została ochroniarka Kunegunda Pawłowska wspomagana przez higienistkę.

- Niestety nie obyło się bez wielkich sporów z Senatem gdańskim zarzucającym Macierzy Szkolnej bezprawne wykupienie i objęcie lokalu i tłumaczącym, że we wsi funkcjonuje już niemiecka ochronka - dodaje Dariusz Dolatowski. - Koniec końców 30 sierpnia 1932 roku ochronka została zamknięta, ale po interwencji Wysokiego Komisarza Ligi Narodów uruchomiono ją ponownie 6 września 1933 roku. W tym też czasie, jak opowiada regionalista, trwały intensywne prace związane z przygotowaniami do uruchomienia polskich szkół Macierzy Szkolnej w Trąbkach Wielkich i Ełganowie. - Działania te wspomagali tak zwani nauczyciele wędrowni delegowani w teren przez Macierz Szkolną - Franciszek Stankowski, Jan Regliński, Teodor Wrzesiński i Jan Błaszk, którzy później objęli funkcje kierowników polskich szkół w Ełganowie i Szymankowie - mówi Dariusz Dolatowski. - Przybyli oni wiosną 1934 roku do Trąbek Wielkich, by wykupić dzierżawione pomieszczenia i spowodować opuszczenie przez lokatorkę drugiej połowy domu z przeznaczeniem jej na szkołę. W celu uzyskania pomieszczeń zajmowanych przez lokatorkę Macierz Szkolna wynajęła dla niej mieszkanie, ale po rozmowie z miejscowym żandarmem odmówiła ona opuszczenia mieszkania. W tej sytuacji Macierz Szkolna przeniosła ochronkę do lokalu wynajętego dla lokatorki, a szkołę do wyremontowanego pomieszczenia po ochronce.

Mimo nie otrzymania zgody Senatu Gdańskiego, w środę 25 kwietnia 1934 roku Macierz Polska we współpracy ze Związkiem Polaków otworzyła dwie czteroletnie jednoklasowe szkoły powszechne w Trąbkach Wielkich i Ełganowie. - Uroczystości zaszczycił swą obecnością reprezentujący Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku przewodniczący Związku Polaków Ignacy Ziętkiewicz, radca Behrendt reprezentujący Senat Gdański i liczni goście z Gdańska - opowiada Dolatowski. - Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą połączoną z pięknym okazjonalnym kazaniem koncelebrowaną przez księdza Franciszka Rogaczewskiego w kościele parafialnym i odśpiewaniem hymnu modlitewnego Te Deum, po czym mieszkańcy i goście przeszli do nowej szkoły przybranej w zieleń i barwy narodowe. Tu Klara Bobrowska wygłosiła wiersz zatytułowany „Witaj nam polska szkoło”, po niej Hildegarda Chill wiersz „Jak kochać Ojczyznę”, a dzieci z ochronki zaśpiewały pieśń „My chcemy Boga”.

- Uroczystego aktu otwarcia szkoły dokonał wiceprezes zarządu Macierzy Szkolnej dyrektor Bolesław Paszota wygłaszając patriotyczne przemówienie. Kierownictwo szkoły przekazał nauczycielowi Brunonowi Bronkowi. Po nim głos w imieniu mieszkańców zabrał robotnik kolejowy i prezes miejscowej filii Związku Polaków, a także przyszły kandydat w wyborach do Senatu Gdańskiego Paweł Bobrowski. Uroczystość zakończyła deklaracja złożona przez członka zarządu głównego Mańczyka w imieniu Związku Polaków, że będzie on bronić praw miejscowej ludności w myśl hasła „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” i kierownika szkoły, że będzie się starał wychowywać maluchów na dzielnych Polaków i gorliwych patriotów, odśpiewanie hymnu polskiego i wspólna fotografia. Następnie goście udali się do Ełganowa celem otwarcia kolejnej polskiej szkoły. Jak dodaje regionalista, dopełnieniem dzieła tworzenia polskich placówek oświatowo-wychowawczych w Trąbkach Wielkich było utworzenie polskiego harcerstwa, zimowe kursy języka i literatury polskiej oraz otwarcie i poświęcenie 16 grudnia 1934 r. polskiej świetlicy. Kierowali nią nauczyciele Paweł Damrath i Zygmunt Kurek.

Nauka w szkole

W pierwszym roku nauki do trąbkowskiej szkoły uczęszczało 29 uczniów. Do okręgu szkolnego należała oprócz Trąbek Wielkich Kłodawa, Kleszczewo i Gołębiewo. Dzieci z Kleszczewa przywoził do szkoły furmanką opłacany przez Macierz Szkolną Albin Zielke, z Kłodawy Klemens Maza, a z Gołębiewa autobus.

- Nauka w szkole odbywała się zgodnie z programem nauczania w szkołach powszechnych I stopnia obowiązującym w Polsce, który honorowały władze oświatowe Wolnego Miasta Gdańska umożliwiając na podstawie jego świadectwa końcowego dalszą naukę w szkołach gdańskich i przy pomocy polskich podręczników i materiałów - mówi Dariusz Dolatowski. - Uczniowie klas I i II uczyli się razem tworząc jeden komplet, w klasie III byli uczniowie 3. i 4. roku, w klasie IV 5., 6. i 7. roku nauki. Wszystkie roczniki uczyły się w jednym pomieszczeniu. Według osobnego programu odbywała się w klasie III i IV nauka języka niemieckiego. Od 22 maja 1934 roku kierownikiem i nauczycielem w polskiej szkole w Trąbkach Wielkich został Paweł Damrath. W połowie maja 1937 roku zastąpił go Zygmunt Kurek, który dotąd pracował w polskiej szkole w Nowym Porcie.

1 września 1939, gdy wybuchła II wojna światowa zdemolowano polską szkołę w Trąbkach Wielkich i spalono jej wyposażenie. Aresztowano ochroniarkę Kunegundę Pawłowską i przewieziono do obozu koncentracyjnego, skąd już nie powróciła. Z kolei nauczyciel Zygmunt Kurek na polecenie kierownictwa Macierzy Szkolnej opuścił teren Wolnego Miasta Gdańska i wziął udział w wojnie obronnej. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego. - 8 września 1939 r. gauleiter Albert Forster i senator odpowiedzialny za sprawy oświaty Adalbert Boeck wydali rozporządzenie, na mocy którego zamknięto polskie szkoły i ochronki, konfiskując ich mienie m.in. w Trąbkach Wielkich. Polskich nauczycieli zwolniono z pracy bez żadnych praw do emerytur. W dawnej polskiej szkole urządzono miejsce zakwaterowania jeńców angielskich, którzy pracowali przy pracach rolnych w miejscowym folwarku - kończy swoją opowieść Dariusz Dolatowski. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

Wideo STUDIO EURO 2024 ODC. 6