Kolejne nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczyli policjanci i celnicy w Pruszczu Gdańskim

Kolejny raz w ostatnim czasie zlikwidowano w Pruszczu nielegalne automaty do gier KPP Pruszcz Gdański

To już kolejna akcja pruszczańskich policjantów i funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Po raz kolejny w ostatnim czasie zabezpieczyli oni w Pruszczu Gdańskim automaty do gier hazardowych oraz pieniądze. Dwóch mężczyzn, którzy pracowali w lokalu, usłyszało już zarzuty od funkcjonariuszy PUCS organizowania gier hazardowych wbrew przepisom ustawy. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.