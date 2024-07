Rozpoczyna się rozbudowa pruszczańskiej „trójki”. Będzie sala gimnastyczna i nowe skrzydło szkoły

Powstanie także nowe trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w tym 1 kondygnacja podziemna. W rozbudowanej części na każdej kondygnacji będą po 2 sale dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz komunikacja i klatka schodowa. Ponadto przy istniejącym budynku szkoły utworzonych zostanie 15 miejsc postojowych w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

- Powstanie 6 nowych sal lekcyjnych jest nam to bardzo potrzebne. W nowym pomieszczeniach dydaktycznych planujemy dwie sale do nauki języków, dwie sale przedmiotowe i sale do zajęć praktycznych – mówi Piotr Kaliński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. - Cieszymy się bardzo też z sali gimnastycznej, której tak naprawdę na ten moment w „trójce” nie mamy. Jest ta stara, niewymiarowa malutka sala. Część lekcji WF-u w okresie jesienno-zimowym, jak nie można wyjść na zewnątrz, odbywa się na szkolnych korytarzach. Ratuje nas trochę basen, który mamy, bo są też zajęcia z pływania, ale sala jest bardzo potrzebna, wręcz niezbędna. To nam naprawdę mocno poprawi warunki.