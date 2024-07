Parafianie w Pruszczu powitali nowego proboszcza ks. kan. Rafała Hallmanna

- To wspaniały kapłan. Dużo modliłem się, bym miał dobrego następcę – mówił ks. Stanisław Łada podczas niedzielnego pożegnania ze swoimi parafianami. - Trwajcie w wierze, brońcie wiary, brońcie życia dzieci poczętych i wzmacniajcie miłość małżeńską i rodzinną. Umiejcie sobie przebaczać i nie gniewajcie się na siebie, bo szkoda czasu. Nie wstydźcie się przyznawać do Boga i Kościoła i nie wypisujcie dzieci z religii. Tak dzieciom wiarę w Boga, to dać dzieciom fundament. To w życiu nie zginie. Zostawiam Was w dobrych rękach.