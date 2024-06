Zakończenie roku szkolnego w Pruszczu Gdańskim. Uczniowie "trójki" odebrali świadectwa i nagrody|WIDEO

- Za wami trudny rok nauki, przed wami wakacje, na które długo czekaliście z utęsknieniem - powiedział Piotr Kaliński, dyrektor SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim. - Zanim te wakacje się rozpoczną, chciałbym skierować słowa podziękowania dla całego grona pedagogicznego za ten całoroczny wysiłek, który nauczyciele wkładali w pracę z wami, w wasze wykształcenie, wychowanie. Chciałbym podziękować pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły za ich wkład w to, żeby warunki dla was do nauki, dla nas do pracy były jak najlepsze.