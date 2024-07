CUMiS w Kolbudach. Niebawem ruszy budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia

Wkrótce rozpocznie się jedna z ważniejszych dla mieszkańców Kolbud inwestycji - budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych. Inwestycja posiada już pozwolenie na budowę, w Urzędzie Gminy podpisano także umowę z wykonawcą. Jak informuje gmina CUMiS wybuduje wyłoniona w przetargu firma Przembud Gdańsk S.A. Oferta złożona przez zwycięzcę postępowania przetargowego na I etap budowy opiewa na kwotę 17 798 642 zł brutto. Spółka, jak zapewnia jej prezes Konrad Murzyńki, posiada spore doświadczenie w prowadzeniu inwestycji o przeznaczeniu medycznym. Przembud ma swój wkład w budowę obiektów Akademii Medycznej w Gdańsku. Realizował m.in. wysoko specjalistyczne sale, w których przeprowadzane są operacje kardiochirurgiczne.

- Wreszcie gmina i jej mieszkańcy doczekają się nowoczesnego ośrodka zdrowia, na jaki zasługują - mówi Marek Goliński, wójt gminy Kolbudy. - To ważne, że zadanie zrealizuje wykonawca, który ma ogromną wiedzę i doświadczenie w budowie obiektów, w których świadczone są usługi medyczne. Liczymy na sugestie i podpowiedzi wynikające z praktyki wykonawcy. To pozwoli nam oddać mieszkańcom optymalnie funkcjonalny z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, nowoczesny obiekt. Ważna będzie oczywiście również kadra model zarządzania nowym ośrodkiem. To przede wszystkim od tego zależała będzie jakość i zakres świadczonych usług.