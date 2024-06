Pruszczańscy parafianie pożegnali proboszcza ks. Stanisława Ładę. Były podziękowania, łzy i kwiaty |WIDEO

-Człowiek chce być panem siebie, dlatego musi kierować się myślami, które ma od Boga. Kierować sercem, które czasami jest trochę szalone. Musi kierować językiem swoim, oczyma, smakiem, słuchem, dotykiem - mówił ks. Stanisław Łada. - To są wielkie wartości, a dobrze wykorzystane prowadzą do nieba. Bóg wymaga od nas, ale nigdy ponad nasze siły. Nigdy. Bóg wymaga, ale pomaga. I my idziemy wszyscy w jednym kierunku, w stronę nieba, mając różne powołania. Inni to w małżeństwie, drudzy to w samotności, inni to w kapłaństwie, w życiu zakonnym, ale cel mamy ten sam. I dzisiaj staję przed wami przede wszystkim jako kapłan, który przeżył 51 lat od święceń. A potem staję jako proboszcz, duszpasterz, jako spowiednik, czyli powiernik sumień i wreszcie jako gospodarz tych dóbr, które kościół nam powierzył, które otrzymaliśmy od przeszłości w spadku, aby zostawić je w jeszcze lepszej kondycji. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj w duchu wiary.