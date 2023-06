Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę 17 czerwca rozpoczęły się 32. Dni Pruszcza Gdańskiego. Na stadionie przy Centrum Kultury i Sportu odbywają się występy, zabawy i animacje. Podczas otwarcia wydarzenia burmistrz Pruszcza przekazał klucz do miasta dzieciom. Podarował także prezent małej pruszczance, która przyszła na świat podczas ubiegłorocznych Dni Pruszcza. Zobaczcie naszą relację.

Piłkarska reprezentacja Polski zagrała towarzyski mecz z Niemcami na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. To spotkanie było okazją do pożegnania Jakub Błaszczykowskiego, wieloletniego reprezentanta i kapitana drużyny narodowej. Internauci dopisali i przygotowali fantastyczne i bardzo zabawne memy dotyczące meczu reprezentacji Polski i Niemiec.

Już w ten weekend 17-18 czerwca odbędą się XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego. Grzegorz Hyży, Chłopcy z Placu Broni, półmaraton rolkarski, mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, pokazy, występy, animacje dla dzieci - to tylko część atrakcji zaplanowanych na tegoroczne Święto Miasta. Zobacz szczegółowy program Dni Pruszcza.

To już czwarta edycja Loterii Pit w Pruszczu Gdańskim. Dziś zwycięzcom wręczono nagrody. Samochód - hybrydowa Toyota Yaris powędrowała do pana Pawła, a 5 tysięcy złotych do pani Eweliny.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański wręczone zostały nagrody i wyróżnienia uczniom za wyniki w nauce i sporcie oraz mieszkańcom - laureatom konkursów m.in. "Pruszcz zatrzymany w kadrze" i "Widokówka Pruszcza Gdańskiego".