Ponad 11 ton elektrośmieci w ciągu roku zebrano w Pruszczu Gdańskim

Elektrośmieci w Pruszczu Gdańskim

Elektrośmieci to odpady, które wymagają specjalnego procesu utylizacji, dlatego należy je wrzucać do specjalnych pojemników lub oddawać w specjalnych punktach. Od dwóch lat w Pruszczu Gdańskim w różnych punktach miasta znajdują się pojemniki na elektrośmieci. W łatwy i wygodny sposób można do nich wrzucać mniejszy sprzęt, jak zużyte tonery, baterie, telefony, zabawki. Jak pokazują dane, był to dobry pomysł, bowiem mieszkańcy korzystają z nich. W ubiegłym roku odebrano z nich ponad 11 ton odpadów.

Odpady, które zebrano w 2023 r. w ramach projektu elektryczne śmieci to: