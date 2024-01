Wójt gminy Pszczółki uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego

Spotkanie Noworoczne Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach odbyło się w hotelu Bartnik. Wzięli w nim udział członkowie i członkinie koła. Podczas wydarzenia odznaczono Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego wójta gminy Pszczółki Macieja Urbanka.

Z wnioskiem o odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego wystąpiło Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach.

- Jest ona przyznawana w uznaniu szczególnych zasług na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego - mówi Piotr Kowalczyk, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach. - Doceniamy to, co robi pan wójt i nasza gmina. Współpracujemy od lat na wielu płaszczyznach. Od lat organizowane jest Święto Miodu, rozpowszechnia się wiedzę na temat Miodu Pszczółkowskiego wpisanego w 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenach gminy, w parkach, przy ścieżkach sadzi się drzewa i rośliny miododajne, ustawia się domki dla owadów. Mieszkańcy są edukowani i zachęcani, by w swoich przydomowych ogródkach sadzili takie rośliny. Wszystko to w trosce o środowisko i nasze pszczoły i inne owady zapylające.