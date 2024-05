Tak rodziła się polska edukacja w Wolnym Mieście Gdańsku. W Ełganowie, w gnieździe Polaków

W Ełganowie, w gnieździe Polaków

Pierwsza polska klasa publiczna (senacka)

Polska klasa w publicznej szkole powstała w Ełganowie w 1922 roku, ale niestety, jak podkreśla regionalista, był w niej bardzo niski poziom nauczania prowadzonego przez niewykwalifikowaną kadrę oparty o program nauczania niemiecki, niesatysfakcjonujący ludności polskiej. Prócz tego brak było we wsi polskiego przedszkola (ochronki), co powodowało to, że dzieci zmuszone były do uczęszczania do ochronki niemieckiej lub pozostawania w domu.