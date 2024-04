Gołębiewo Wielkie - znamienici mieszkańcy, bogata historia i artefakty z różnych epok

Do rąk czytelników trafił jedenasty tom pt. „Z dziejów sołectwa Gołębiewo Wielkie w gminie Trąbki Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 roku” . Seria ta realizowana jest od dziewięciu lat przez gminę Trąbki Wielkie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Trąbkach Wielkich. Wydane już zostały tomy poświęcone dziesięciu sołectwom: Domachowo, Trąbki Małe, Mierzeszyn, Sobowidz, Pawłowo, Trąbki Wielkie, Kłodawa, Gołębiewko, Ełganowo i Błotnia. Zaawansowane są prace nad 12 tomem - z dziejów Zaskoczyna. Autorem książki o Gołębiewie Wielkim, jak i pozostałych z serii, jest regionalista Dariusz Dolatowski.

Spotkanie autora z mieszkańcami nie tylko z terenów gminy Trąbki Wielkie, ale także z Pruszcza i Gdańska odbyło się przed świętami. Dariusz Dolatowski przedstawił licznie przybyłym na to spotkanie ciekawostki historyczne dotyczące Gołębiewa Wielkiego, czym zachęcił do przeczytania książki. Nam także zdradził kilka ciekawostek i nieznanych wątków, na które natrafił podczas zbierania materiałów.

- Gołębiewo Wielkie jest to dawny majątek ziemski, na który się składały folwarki Kłobuczewo i Zakrzewko. Były to folwarki przemysłowe, w których była szeroko znana owczarnia i cegielnia - mówi autor książki. - Wieś zbliża się do swojego 800-lecia zaistnienia na kartach historii. W okresie Wolnego Miasta Gdańska była to wieś, która posiadała małomiasteczkowy charakter. Działał tu posterunek żandarmerii, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, liczne zakłady przemysłowe i usługowe, typu np. piekarnia, karczma, młyn. Z rzeczy takich nieznanych to np. w Gołębiewie Wielkim mieściła się kancelaria króla duńskiego. Stąd słał listy. Ja te listy posiadam.

- Udało mi się także odkryć w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, że tutaj mieścił się nieznany do tej pory odcinek Marszu Śmierci z obozu ze Stutthofu - mówi Dariusz Dolatowski. - W Gołębiewie Wielkim mieściło się też komando robocze stalagu z Malborka, w którym pracowali Anglicy. Gdy Marsz Śmierci dotarł do Gołębiewa, 17-letnia dziewczyna Żydówka odłączyła się od swoich towarzyszek niedoli i została uratowana przez Anglików z tego właśnie komanda. Posiadam jej wspomnienia i zdjęcia. Są też w książce. Jej matka i siostra, razem z Marszem Śmierci wróciły z Gołębiewa do Pruszcza. Matka zmarła z głodu w obozie na lotnisku w Pruszczu, a siostra zmarła na tyfus.