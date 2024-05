Warsztaty hafciarskie w bibliotece w Pruszczu to strzał w dziesiątkę. Pruszczanki wykonały przepiękne hafty!

- To robi wrażenie - mówi Dorota Kamola z Pruszcza Gdańskiego, jedna z uczestniczek warsztatów. - Zapisując się na warsztaty, nie wiedziałam czego oczekiwać. Jestem rodowitą Kaszubką i haftowałam jako dziecko tymi siedmioma kolorami kaszubskimi. Tutaj zupełna nowość - złota nić. Zdecydowałam, że będę haftować na czarnym aksamicie i taka będzie moja torebka. Wyszło przepięknie. Do tego te bursztyny. Nie wiedziałyśmy, że będą przy hafcie, ale piękne to wszystko współgra. To robi wrażenie. Wszystko to dzięki naszej mistrzyni pani Ani. Do tego cudowna atmosfera, cudowne panie, cudowne rozmowy. Życzyłabym sobie więcej takich przedsięwzięć w naszym mieście.