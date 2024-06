Pruszcz Gdański i powiat gdański na starych zdjęciach i pocztówkach. Zobacz te niezwykłe fotografie!

Pruszcz Gdański i powiat gdański na starych zdjęciach

Tak dawniej wyglądał Pruszcz Gdański i powiat gdański. Pruszcz Gdański, Straszyn, Kolbudy, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Łęgowo i wiele innych miejscowości na starych zdjęciach, grafikach i pocztówkach. To trzeba zobaczyć! Przygotowaliśmy zestawienie archiwalnych zdjęć z terenu całego powiatu gdańskiego. Trudno uwierzyć, że miejsca, z którymi mamy do czynienia na co dzień zmieniły się tak bardzo.