Gdańscy malarze na wystawie w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. Unikatowe dzieła z kolekcji Andrzeja Walasa

Gdańscy malarze w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim

- Ta wystawa jest szczególna o tyle, że narodziła się w naszych głowach bardzo dawno temu. Kiedy oglądałem zbiory biblioteki Polskiej Akademii Nauk , trafiliśmy na katalog sopockich wystaw, i pomyśleliśmy sobie, że warto by odtworzyć w Domu Wiedemanna, który klimatem nawiązuje do tego, to co było dosyć dawno - malarstwo gdańskie, głównie z kolekcji Andrzeja Walasa - mówi Bartosz Gondek, kierownik referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego UM Pruszcz Gdański. - Chcieliśmy pokazać klimat, do którego te obrazy były malowane, bo te obrazy 100 lat temu wisiały w takim układzie galeryjnym, jak tutaj. To jest trudniejsze do zaaranżowania, bo wymaga pracy nad pomieszczeniem.

- To są prywatne obrazy, czyli kolekcja, której nie zobaczycie w muzeach - mówi Gondek. - Tego układu już nigdy ekskluzywnie już nie będzie. Obrazy pana Andrzeja uzupełniliśmy obrazem z Muzeum Gdańska, który kiedyś należał do pana Andrzeja, bo zależało nam na tym, by było tu trochę tych Żuław. A więc chodzicie oczami pruszczanina. A to sobie wyjeżdżamy na Żuławy, a to zaglądamy na Gdańskie Wyżyny, a to jedziemy na spacer do Gdańska i chodzimy po Gdańsku. Udało nam się to zrobić, to też jest unikalne. Mamy dwa obrazy - jeden to Sopocki Dom Aukcyjny, drugi to pan Marek Frąckowski, które dotąd też nie były pokazywane, także na tej wystawie unikatowej są obrazy, których nigdy dotąd w innych miejscach nie pokazywano.