Wkrótce rozpocznie się budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu. Podpisano umowę z wykonawcą

Umowę z wykonawcą na budowę ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim podpisał burmistrz Pruszcza Gdańskiego wraz z przedstawicielami firmy Strabag wykonującej prace. Ta długo wyczekiwana droga będzie przedłużeniem już istniejącej ulicy Strzeleckiego i połączy Osiedle Bursztynowe z ulicą Grunwaldzką w stronę Gdańska.

- To najważniejsza miejska inwestycja drogowa od 2011 roku, czyli czasu oddania do użytku naszej miejskiej obwodnicy. Według zapisów umowy, nowa droga powstanie w 2,5 roku, choć mam nadzieję, że uda się ten czas skrócić o mniej więcej kwartał. Całkowity koszt budowy to 56 milionów złotych - mówi Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego - Zależy nam, aby realizacja inwestycji była jak najmniej uciążliwa pod względem komunikacyjnym, dlatego w pierwszej kolejności prace prowadzone będą w polach, pomiędzy Osiedlem Bursztynowym a Drogą Krajową nr 91.