Przebudowa ulicy Kopernika w Pszczółkach i nowa świetlica w Kolniku i już niebawem

Dla mieszkańców gminy Pszczółki, podpisanie dokumentów przetargowych pn. "Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki" oznacza, że wkrótce realizacji doczekają ważne dla nich inwestycje gminne.

- Ogłoszone postępowanie obejmuje kilka części, w tym jedną bardzo ważną dla mnie i całej społeczności wsi Kolnik - przebudowę budynku dawnej szkoły w tej miejscowości na cele świetlicy wiejskiej - mówi Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki. - Takie momenty cieszą najbardziej. Pozyskaliśmy środki - najpierw 1 mln z fundacji Most the Most, później "resztę" z programu Inwestycji Strategicznych i dzisiaj możemy już tylko czekać na oferty potencjalnych wykonawców!