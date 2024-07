Przegląd prasy 4.07.2024 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Prasówka Pruszcz Gdański 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szymon Weirauch został nowym bramkarzem Lechii Gdańsk. 20-latek przeniósł się do biało-zielonych z Zagłębia Lubin na zasadzie transferu definitywnego. O miejsce w podstawowym składzie Lechii czeka go rywalizacja z Bodanem Sarnawskim. Rozmawiamy z Weirauchem m.in.o jego nadziejach na bycie numerem jeden, transferze do Gdańska, mocnych i słabszych stronach oraz z kim przyjechał do Gdańska.