Otwarcie nowej sali gimnastycznej i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 Pruszczu

Otwarcie sali gimnastycznej w SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Nowa wybudowana część Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim została oficjalnie otwarta. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, burmistrz Pruszcza Gdańskiego wraz z zastępcami, przewodnicząca Rady Miasta, starosta gdański oraz dyrektorzy pruszczańskich placówek oświatowych. Zaproszeni goście mogli zobaczyć nową salę sportową oraz sale dydaktyczne. Obejrzeli także przygotowaną przez uczniów mini olimpiadę sportową. Były pokazy akrobatyczne, taneczne, drużyn piłkarskiej i siatkarskiej, młodszych i starszych sportowców. Do tego szkolny chór wyśpiewywał znane wszystkim utwory, jak. m.in. "We are the champions". Przecięcie wstęgi oraz pierwsze rzuty do kosza burmistrza Janusza Wróbla i starosty gdańskiego Jarosława Karnatha zainaugurowały otwarcie sali.