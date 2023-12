Przegląd tygodnia z 17.12.2023 w Pruszczu Gdańskim. Najważniejsze wydarzenia od 10.12 do 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziś pożegnaliśmy naszego redakcyjnego Kolegę Roberta Flasińskiego”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dziś pożegnaliśmy naszego redakcyjnego Kolegę Roberta Flasińskiego 16 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Roberta Flasińskiego. O godzinie 12, w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, odmówiliśmy wspólnie różaniec, o godz. 12.30 odprawiona została msza święta. Przed godziną 14 na cmentarzu Łostowickim towarzyszyliśmy naszemu Koledze w ostatniej drodze. 📢 Akcja "Biegaj z Aniołami". VI Bieg Anioła za nami Nieziemskie widowisko: 800 biegaczy w anielskich strojach, plaża, mnóstwo dobrej zabawy, a co najważniejsze pomoc tym najsłabszym. VI charytatywny Biegu Anioła dla podopiecznych Hospicjum Pomorze Dzieciom odbył się w sobotę 16 grudnia. 📢 Świąteczny Weekend Rodzinny w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Spotkaj Mikołaja i jego elfy! Spotkania ze Świętym Mikołajem i jego elfami, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne czy animacje dla dzieci – to wszystko będzie się działo podczas Świątecznego Weekendu Rodzinnego, który odbędzie 16 i 17 grudnia w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź program wydarzenia i jego atrakcje!

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nauczyciele z Pruszcza Gdańskiego odebrali akty nadania awansu zawodowego W czwartek 14 grudnia w Pruszczu Gdańskim wręczono nauczycielom z pruszczańskich szkół akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. To honorowe wyróżnienie zdobywają nauczyciele po zdaniu egzaminu potwierdzającego ich kompetencje przed komisją.

📢 Karuzela nazwisk wokół stanowiska wojewody pomorskiego Spora lista osób typowana jest na stanowisko wojewody pomorskiego. W Koalicji Obywatelskiej trwa ostra dyskusja, ponieważ wciąż premier nie zdecydował się odwołać Dariusza Drelicha - wojewodę mianowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Radni Pruszcza Gdańskiego uchwalili budżet na rok 2024. Jakie będą najważniejsze inwestycje? W czwartek 14 grudnia w Urzędzie Miasta odbyła się sesja budżetowa rady Miasta Pruszcz Gdański. Radni uchwalili budżet na rok 2024. Jak mówi burmistrz Pruszcza - jest to bardzo proinwestycyjny budżet. W przyszłym roku ruszy m.in. największa inwestycja w historii miasta - budowa ulicy Strzeleckiego wraz z trzema obiektami mostowymi nad Radunią. To z pewnością zmieni sposób poruszania się po Pruszczu i rozładuje korki. Do tego dochodzą inwestycje związane z rewitalizacją zabytków czy projektów mieszkańców.

📢 Nagroda kulturalna burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla pruszczanki Anny Prill Podczas czwartkowej (14 grudnia) sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański wręczono Nagrodę Kulturalną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2023. Nagroda trafiła do pruszczańskiej artystki Anny Prill, która od 10 lat tworzy sztukę użytkową - wykonując hafty złotnicą na torebkach, paskach, broszach. 📢 Nie żyje nasz redakcyjny Kolega Robert Flasiński. Tak trudno się pogodzić z Jego odejściem... "Stawiał na nogi" zawieszone systemy informatyczne, przypominał o aktualizacjach, zajmował się skomplikowanymi sprawami, o których wielu z nas nie miało pojęcia. Ale też ratował zalane klawiatury, wymieniał szybki w telefonach. Poproszony o pomoc, przychodził po chwili. Zawsze oddzwaniał. Był naszym bohaterem - kilka lat temu toczył walkę z potężnym przeciwnikiem, wtedy choroba na dłużej wyłączyła Go z pracy. Ale wrócił. Dziś żegnamy Roberta Flasińskiego, wciąż nie dowierzając, że kolejnych powrotów nie będzie.

📢 800 plus na Pomorzu. Od stycznia 2024 roku ruszą wypłaty. Kiedy ZUS zrealizuje pierwsze przelewy? 500 plus przechodzi do historii! Zbliżają się ostatnie terminy wypłat świadczenia 500 plus, a od stycznia przyszłego roku to ważne wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin zostanie podwyższone do 800 zł. Kiedy ZUS zrealizuje pierwsze przelewy? W okresie świadczeniowym 2022/2023 ze świadczenia 500 plus na Pomorzu korzystało blisko 0,5 mln dzieci. 📢 Dynamiczna Kłodawa z nową szkołą, przedszkolem i żłobkiem W Kłodawie (gm. Trąbki Wielkie) rozpoczęły się prace przy budowie kompleksu oświatowego. Koszt to 12,5 mln zł. Powstaną: nowa szkoła, przedszkole, żłobek. Bonusem będzie sala wiejska za około 700-800 tys. zł.

📢 Dwie ofiary śmiertelne wieczornych wypadków w Pomorskiem! Potrącenie pieszego i zderzenie Dwie osoby straciły życie wieczorem w dwóch wypadkach na przeciwległych końcach woj. pomorskiego. W Mierzeszynie w pow. gdańskim ciężarówka potrąciła pieszego. W Sporyszu w pow. człuchowskim jest jedna ofiara śmiertelna zderzenia samochodów.

📢 Ukradł paczkę z telefonem. Pracownika firmy kurierskiej zatrzymali policjanci z Pruszcza Na terenie jednej z firm kurierskich doszło do kradzieży paczki z telefonem wartym ok. 3 tys. zł. Kryminalni odzyskali telefon i zatrzymali pracownika firmy. Mężczyźnie grozi do 5 lat. 📢 Magia świąt na Powiatowym Stole Bożonarodzeniowym - było smacznie i świątecznie Do świąt już tuż, tuż. Przypomina nam o tym jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń w powiecie gdańskim - Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy. 11 edycja tego Konkursu odbyła się w sobotę 9 grudnia w gminie Trąbki Wielkie. Pięknie ustrojone stoły uginały się pod pysznym jedzeniem. Było też "gotowanie na żywo", degustacja wszystkich potraw oraz wspólne kolędowanie. Zajrzyjcie do naszej relacji. 📢 Dwie kolizje, jedna po drugiej. W okolicach Starych Babek na S7 zderzyło się 5 aut. Służby apelują o ostrożność na drogach Wystarczy lekkie pogorszenie warunków drogowych, by w nieco trudniejszych miejscach na pomorskich drogach posypały się stłuczki. Tak było w okolicach Starych Babek na ekspresowej „siódemce” w kierunku Warszawy. Po 15:00 zderzyło się tam w sumie 5 aut. Na szczęście niegroźnie poszkodowana jest tylko jedna osoba. Służby apelują o nieszarżowanie na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

📢 Strażacy z OSP Pruszcz Gdański mają nowy wóz. Przekazano kluczyki i poświęcono pojazd Kluczyki do nowego wozu gaśniczo-ratunkowego zostały dziś przekazane strażakom z OSP Pruszcz Gdański. W sobotę w południe odbyła się przy pruszczańskiej strażnicy uroczystość przekazania druhom nowego pojazdu, który został od razu poświęcony. Podczas wydarzenia wręczono także medale za zasługi strażakom i zasłużonym mieszkańcom.

