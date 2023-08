Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rockblu Festiwal w Przywidzu. Zagrają Ingenium, Klint, Wiktor Dyduła z The Voice of Poland. 35-lecie świętować będzie zespół Big Cyc”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rockblu Festiwal w Przywidzu. Zagrają Ingenium, Klint, Wiktor Dyduła z The Voice of Poland. 35-lecie świętować będzie zespół Big Cyc "Rockblu Przywidz Festiwal 2023" już w sobotę 5 sierpnia w Przywidzu. Na przybyłych czekają koncerty oraz miasteczko festiwalowe. Podczas wydarzenia 35-lecie działalności będzie obchodził zespół Big Cyc. 📢 Drop Zone w Pruszczu Gdańskim. Rekonstruktorzy armii brytyjskiej zagoszczą w Faktorii Już po raz piąty na Faktorii w Pruszczu Gdańskim odbędzie się Drop Zone. Podczas dwudniowego wydarzenia będzie możliwość spotkania z grupami rekonstrukcyjnymi armii brytyjskiej, przyjrzenia się ich uzbrojeniu, porozmawiania. Będą pokazy, prezentacje na żywo, a także... przejazd brytyjskich pojazdów przez miasto i angielska herbatka.

📢 Dzieci z Ukrainy na wakacjach w Pruszczu Gdańskim. Aktywnie spędzają czas i odpoczywają od wojny 26 dzieci z partnerskiego miasta Pruszcza Gdańskiego - ukraińskiego Kupiańska, położonego obecnie 5 km od linii frontu, spędza wakacje w Pruszczu Gdańskim. Najmłodszy uczestnik wypoczynku ma 5 lat, najstarszy 16. Dzieciom pobyt się podoba, mają dużo wycieczek i mnóstwo wrażeń.

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 AKTUALIZACJA. Powalone drzewa, zerwana trakcja energetyczna. Gwałtowna burza na Pomorzu. Prawie 100 interwencji w województwie! Nad Pomorzem przeszła krótka, ale intensywna burza. W województwie pomorskim z tego powodu strażacy interweniowali prawie 100 razy!

📢 W Domu Wiedemanna w Pruszczu wystawa „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i Powiecie Gdańskim 1920-1956” W pruszczańskim Domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6 zagościła wystawa pod nieco intrygującym tytułem „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i Powiecie Gdańskim 1920-1956”. Mimo że w tytule jest słowo "niechciana", to z punktu widzenia historii jest jak najbardziej potrzebna - mówią autorzy wystawy i zachęcają, by zwrócić uwagę na budynki, które są koło nas. Wystawa podzielona jest na dwie epoki - dwie ideologie totalitarne; faszystowską i komunistyczną. Zajrzyjcie i zobaczcie, jakie budynki przetrwały w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. 📢 Zabytki w Trąbkach Wielkich i Kłodawie z rządowym wsparciem. Odrestaurują ołtarze i chór w dwóch świątyniach Zabytki w Kłodawie i Trąbkach Wielkich zyskają dawny blask dzięki otrzymanym środkom na renowację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

📢 Budżet Obywatelski w Pruszczu Gdańskim. Poznaj projekty, na które będzie można głosować Zakończył się etap weryfikacji projektów do Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim. Zakwalifikowano 27 projektów z 33 zgłoszonych. Mieszkańcy mogą się już z nimi zapoznać przed wrześniowym głosowaniem. Co może zostać zrealizowane? M.in. mural przypominający o Pruszczu Gdańskim z dawnych lat, tor przeszkód plus bezobsługowy park linowy, rozbudowa siłowni czy budowa placu zabaw dla dorosłych przy miejskiej plaży. Poznajcie wszystkie projekty. 📢 17-latek pobił dwie osoby, uszkodził pojazd i ukradł e-papierosa. Zatrzymali go policjanci z Pruszcza Do aresztu tymczasowego trafił zatrzymany przez policjantów z Pruszcza Gdańskiego 17-latek, który pobił dwie osoby, uszkodził pojazd i ukradł e-papierosa. Za swoje czyny będzie odpowiadał jako osoba dorosła.

📢 Od 1 sierpnia w Kolbudach karetka i zespół ratownictwa medycznego Ta wiadomość ucieszy mieszkańców gminy Kolbudy. Od 1 sierpnia w Kolbudach ponownie pojawi się karetka wraz z dyżurującym codziennie zespołem ratownictwa medycznego.

📢 Mieszkańcy na spotkaniu promocyjnym książki o historii sołectwa Błotnia Licznie przybyli w sobotę 29 lipca mieszkańcy Błotni na spotkanie z Dariuszem Dolatowskim autorem książki pt. „Z dziejów sołectwa Błotnia w gminie Trąbki Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 roku”. Każdy wyszedł z bogatszą wiedzą nt. miejsca i okolic, w których mieszka oraz z darmowym egzemplarzem z autografem autora. 📢 Wielki dzień małego Tczewa. Jak propagandowo likwidowano analfabetyzm na Pomorzu. Zdjęcia z lipca 1950 roku "Wielki dzień małego Tczewa" - tak Trybuna Ludu zatytułowała swoją relację z lipca 1950 roku z masówki, która była krajowym podsumowaniem akcji likwidacji analfabetyzmu w Polsce. Impreza odbyła się na stadionie w Tczewie i oczywiście była wielkim propagandowym wydarzeniem. Walkę z analfabetyzmem w Polsce rozpoczęto w drugiej Rzeczpospolitej. Kontynuowano ją w PRL aż do lat 60.

📢 Nowoczesny teren rekreacyjny w centrum Pruszcza niedługo będzie gotowy. ZDJĘCIA Powoli zbliża się do końca jedna z większych inwestycji w Pruszczu Gdańskim, na którą czekają mieszkańcy miasta. To nowoczesny teren rekreacyjny przy ulicy Obrońców Pokoju i Olszewskiego. Prace szybko posuwają się do przodu. Gotowe jest już kolejne boisko, place zabaw i część ścieżek dla rolkarzy i rowerzystów. Na ustawienia czekają już urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wygląda już ten teren. 📢 W XV Żuławskim Rajdzie Rowerowym przejechało 120 rowerzystów. Zobaczcie zdjęcia Około 70 kilometrów liczyła trasa XV Żuławskiego Rajdu Rowerowego. Pokonało ją 120 rowerzystów! Urokliwych odcinków nie brakowało. Z pewnością na dłużej w pamięci uczestników pozostaną widoki wielu z nich, w tym te z wału wiślanego.

📢 Dlaczego warto jeść arbuza? Sprawdź! Oto korzyści z jedzenia tego owocu! Nie ulega wątpliwości, że lato to najlepszy czas na jedzenie owoców. Królują wtedy czereśnie, truskawki czy właśnie arbuzy. Te soczyste owoce kojarzą nam się z orzeźwieniem w upalne dni. Dlaczego warto jeść arbuzy? Sprawdź!

📢 58-latek potrącił dwie kobiety na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna był pijany! W sobotę 29 lipca chwilę po godzinie 22 w Pruszczu Gdańskim doszło do wypadku, w którym poszkodowane zostały dwie kobiety. W znajdujące się na przejściu dla pieszych przechodnie uderzył samochód. Jak okazało się po zatrzymaniu sprawcy, 58-latek był pijany.

📢 VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP województwa pomorskiego. W Gniewinie rywalizowali najlepsi ochotnicy z Pomorza | WIDEO ZDJĘCIA W Gniewinie odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP województwa pomorskiego. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajęło OSP Czeczewo, a kobiet - OSP Mielno. Zwycięskie jednostki będą reprezentować województwo pomorskie w zawodach krajowych, które odbędą się na Kalwarii Zebrzydowskiej.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością