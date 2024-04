Pola Nadziei w Pruszczu Gdańskim. Była żonkilowa parada ulicami miasta i rodzinny festyn

Pola Nadziei w Pruszczu Gdańskim

To już druga edycja Pól Nadziei w Pruszczu Gdańskim. Akcja ma na celu przybliżać rolę hospicjów oraz wesprzeć ich działalność. Organizatorem pruszczańskiej akcji jest Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim. I to właśnie na jego rzecz zbierali do puszek datki wolontariusze w charakterystycznych żółtych koszulkach i żonkilami w ręku. "Bo jak nie my, to kto?" ta piosenka i hasło przyświecały dzisiejszemu wydarzeniu.