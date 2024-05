Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Malownicze Lasy Otomińskie z terenem dawnej kopalni bursztynu - to propozycja na rowerowę, ale i pieszą eskapadę. Start z przedmieść Gdańska. Meta w tym samym miejscu. Do pokonania 8 lub 13-18 kilometrów w zależności od wybranego wariantu szlaku.

Posiadanie psa to nie tylko zobowiązanie, ale także niezwykła przygoda pełna radości, miłości i korzyści zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. Istnieje wiele powodów, dla których warto mieć psa jako towarzysza życia. Wiele zwierząt czeka na swój nowy dom. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo w woj. pomorskim! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z maja 2024 roku.

Lechię Gdańsk awansuje do piłkarskiej PKO Ekstraklasy i już musi budować zespół na grę w krajowej elicie. Teraz najważniejsze jest zatrzymanie tych piłkarzy, którzy ten awans wywalczyli i przedłużyć umowy z kluczowymi zawodnikami bądź ich wykupić. W kolejnej fazie przyjedzie czas na wzmocnienia zespołu transferami.

W Przejazdowie ulica Główna jest zablokowana. Dziś rano doszło tam do przewrócenia się na jezdnię holowanego zestawu - pojazdu ciężarowy z naczepą. Na drodze utrudnienia i obajzdy.

Nie tak sobie wyobrażał pierwszy dzień matur maturzysta z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

Marian Pick przez wiele lat był wójtem Starej Kiszewy. Jednak w tegorocznych wyborach samorządowych nie zdecydował po raz kolejny kandydować na to stanowisko. Dlatego też oficjalnie już przekazał pałeczkę swojemu następcy Andrzejowi Hincowi. W Gminnej Hali Sportowej w Starej Kiszewie zorganizowano pełne wzruszeń pożegnanie Mariana Picka.

Nowym starostą powiatu gdańskiego został Jarosław Karnath. Jego zastępcą - Weronika Wróbel. Tak wybrali radni podczas tajnego głosowania na pierwszej sesji VII kadencji Rady Powiatu Gdańskiego. Zanim jednak doszło do wyboru starosty i zarządu powiatu, radni złożyli ślubowanie.

Najlepsze MEMY o maturze. Matura 2024 zaczyna się 7 maja. Jak co roku tysiące uczniów przystąpią do egzaminu, który będzie miał wpływ między innymi na to, na jakie uczelnie będą mogli złożyć dokumenty. A jak ten egzamin dojrzałości widzą internauci? Sprawdźcie!

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego prowadzą czynności mające na celu identyfikację zwłok znalezionych w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański. Policjanci podają cechy charakterystyczne oraz publikują zdjęcia tatuaży mężczyzny. Ktokolwiek może pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakt z policją.